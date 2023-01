Schwerer Zusammenstoß auf unfallträchtiger Kreuzung in Bünde

Sie ist als Unfallschwerpunkt bekannt: die Kreuzung Hansastraße/Rilkestraße/Muckumer Straße in Bünde. Jetzt hat es dort erneut gekracht. Die Bilanz: Zwei von drei beteiligten Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Fahrbahn an der prominenten Querung auf der viel befahrenen Hansastraße – der Hauptverkehrsachse zwischen Bünde und Rödinghausen – gleicht am Dienstagmittag einem Trümmerfeld, Plastik- und Metallteile der in den Unfall verwickelten Autos liegen herum.