Sebastian Krämer kommt ins Universum Bünde

Sebastian Krämer hat witzige und brillante Texte im Gepäck, wenn er am Freitag, 17. Februar, um 20 Uhr mit „Lieder an deine Tante“ im Universum zu Gast ist.

Liedermacher tritt am 17. Februar mit „Lieder an deine Tante“ auf

„Ich denk’ an deine Tante, wüsste nicht, wann ich je so brannte. Ist sonst nicht meine Art, liegt an Hildegard ...“

Die Frage ist, warum er ihr ausgerechnet Liebeslieder widmet. Einige im Publikum haben gar keine Tante? Oder sie ist vor Kurzem verstorben? Nun, das würde immerhin die Verzweiflung erklären, die aus manchen dieser Stücke spricht, die Ratlosigkeit, die Melancholie. Oder den abstrusen Humor, den Krämer nicht zu planen scheint, der wie ein Schicksal über uns hereinbricht, wenn wir ihn schon nicht mehr für möglich gehalten hätten.

Diese Chansons wollen nicht „Mut machen“, haben keine Parolen oder auch nur Empfehlungen zur Gestaltung einer besseren Welt zur Hand. Bei Krämer hat man es nicht mit zielführender Kritik an den bestehenden Verhältnissen zu tun. Wohl aber mit dem Versuch, den sorgsam verpackten Schmerz im Hörer aufzuspüren und freizusetzen, weil er zum Wenigen gehört, das ihm inmitten seiner ganz persönlichen Zombie-Apokalypse noch die eigene Lebendigkeit anzeigt. Die bizarre Schönheit der Krämerschen Verse und Harmonien ist mit jenem Schmerz im Bunde.

Der 44-Jährige zeigt seinem Publikum: „Ich verstehe die Welt genauso wenig wie ihr, ich bin von alldem dort draußen genauso überfordert – aber immerhin kann ich meine Unwissenheit und meine Unsicherheit in eine Form bringen.“ Und diese Form hat es in sich: Mit einem untrüglichen Gespür für Rhythmus, musikalischer Genialität und sprachlicher Präzision wirft sich Sebastian Krämer regelrecht in seine Nummern.

Tickets erhältlich

Bei ihm findet das Lachen seinen ursprünglichen Sinn: Es dient der Erleichterung darüber, dass man den Widersinn von Krämers Erzählungen nicht auflösen muss – genauso wenig wie die Zumutungen des Weltgeschehens.

Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen, im Internet unter www.buende-ticket.de und telefonisch unter 05223/178888.