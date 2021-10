Sein Traumjob: Hausarzt

Der Bünder Lucas Beinke bietet in seiner Praxis in der Bismarckstraße Vorsorge-Check-Ups an. Dabei kommt auch das Ultraschallgerät zum Einsatz. Bei Beinke und seinem Team sind neue Patienten willkommen.

„Das Vertrauensverhältnis zu den Patienten und sie in egal welcher Lebens- und Gesundheitslage zu betreuen, das macht für mich das Besondere an meinem Beruf aus“, sagt der Bünder, der sein Abi am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium gemacht und sein Studium an der Medizinischen Hochschule in Hannover abgeschlossen hat.