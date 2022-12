SEK-Einsatz: Während die Fahndung läuft, stellt sich 35-Jähriger selbst

Bünde

Mehrere Zivilwagen der Polizei jagen am Freitagnachmittag über die Engerstraße in Richtung Innenstadt. Es sind Mitglieder eines SEK-Teams, die die Beamten vor Ort bei der Fahndung nach einem Intensivtäter unterstützen. Noch während die Spezialkräfte ihn an einem Geschäft in der City suchen, stellt sich der 35-Jährige auf der Bünder Polizeiwache.

Von Daniel Salmon