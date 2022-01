Sextäter überfällt Opfer im Bett

Es ist wohl die schrecklichste Vorstellung für eine Frau: mitten in der Nacht von einem Sextäter angegriffen zu werden, im eigenen Schlafzimmer, im eigenen Bett. Für eine 49-jährige Frau aus Bielefeld ist dieser Horror wahr geworden. Der Mann, der dafür verantwortlich sein soll, kommt aus Bünde. Und er steht seit Dienstag dafür vor dem Landgericht in Bielefeld.

Mittelgroß, schmächtig, bekleidet mit einer dicken schwarzen Daunenjacke sitzt der Angeklagte in Saal 5 des Landgerichts. Seine Personalien sind schnell geklärt: 21 Jahre alt, ledig, geboren in Afghanistan, wohnhaft in Bünde. Jedoch nicht in einer Flüchtlingsunterkunft, sondern einer Wohnung, „in die mein Arbeitgeber mich einquartiert hat“, wie er seinen Dolmetscher übersetzen lässt.