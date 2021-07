Smartphone-Dieb geschnappt

Spätabendlicher Einsatz für Polizei: Den Beamten ist am Montag um kurz vor Mitternacht im Bünder Marktkauf ein Einbrecher ins Netz gegangen, der es bei seiner Diebestour offensichtlich auf Smartphones abgesehen hatte.

Der 40-Jährige hatte es scheinbar auf die Smartphones in der Elektro-Abteilung des Marktkaufs abgesehen.

Wie die Polizei mitteilt, ging gegen 23.30 Uhr eine Alarmmeldung aus dem Einkaufszentrum bei der für das Objekt zuständigen Sicherheitsfirma ein. Umgehend machte sich ein Mitarbeiter auf den Weg zum Verbrauchermarkt an der Wilhelmstraße.

Vor Ort entdeckte der Mann, dass die Notausgangstür an der Rückseite des Gebäudes massiv beschädigt worden war und dann gewaltsam geöffnet wurde: Die Glasscheibe der Tür war mit einem Ziegel eingeschlagen worden. Den Stein entdeckte der Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens auf dem Boden im Inneren des Marktkaufs. Umgehend rief er die Polizei zu Hilfe.

Nach ihrem Eintreffen durchsuchten die Ordnungshüter umgehend den Markt. In der Elektronikabteilung klickten dann die Handschellen: Denn dort stießen die Beamten auf einen polizeibekannten 40-jährigen Mann aus Osnabrück. Offensichtlich hatte der dringend Tatverdächtige mehrere Schränke geöffnet, in denen Smartphones lagerten. Einige Mobiltelefone hatte er bereits in einem Rucksack verstaut. Die Polizisten nahmen den Osnabrücker mit zur Herforder Wache. Zur Verhinderung weiterer Straftaten kam er zunächst ins Polizeigewahrsam.

Um auszuschließen, dass sich möglicherweise noch Komplizen des 40-Jährigen im Marktkauf aufhielten, wurde das gesamte Gebäude von einem Polizeihund durchsucht. „Weitere Personen waren jedoch nicht vor Ort. Der Schaden an der Notausgangstür sowie den Schränken in der Elektronikabteilung beläuft sich auf mehrere hundert Euro“, so eine Polizeisprecherin.