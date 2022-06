Sorgte Glasfaser-Ausbau für Internet-Störung in Bünde?

Plötzlich ging das Internet nicht mehr, das Telefon war tot: Mehrere Bünder Haushalte waren seit dem 31. Mai von der digitalen Außenwelt regelrecht abgeschnitten. „Und bei der Telekom sagte man mir, das Problem wäre erst am 17. Juni behoben“, so eine Frau (43), deren Mutter von der Störung tagelang betroffen war. Doch nachdem das WESTFALEN-BLATT bei dem Unternehmen nachhakte, ging‘s auf einmal ganz schnell. Zufall?

Haben Glasfaserarbeiten an der Espenstraße den Internetausfall verursacht? Die 43-Jährige Bünderin will das von einem Telekom-Mitarbeiter erfahren haben. Gegenüber der Presse nannte das Unternehmen keinen Grund für die Störung. Fest steht zumindest: An der genannten Straße wurde fleißig gebuddelt.

Wie die Bünderin der Redaktion am vergangenen Mittwoch mitteilte, waren die Netzprobleme in der Wohnung ihrer Mutter (66) vor knapp eineinhalb Wochen aufgetreten. „Ich hatte sie an dem Tag besucht und gesehen, dass ihr Router blinkte. Ich habe ihn dann neu gestartet, Telefon und Internet funktionierten danach aber nicht.“ Die Frau fand heraus: Auch die Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus an der Bindingstraße hatten kein Netz.