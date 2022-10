Sparkasse nimmt in Bünde Container-Filiale in Betrieb

Bünde

Damit bei einer möglichen Sprengstoff-Attacke auf Geldautomaten keine Menschenleben in Gefahr gebracht werden, zieht die Spradower Filiale der Sparkasse Herford in einen sogenannten SB-Pavillon um. Und auch am Standort des Finanzinstituts in Holsen-Ahle stehen einige Veränderungen an.

Von Daniel Salmon