SPD-Bürgermeisterin wehrt sich gegen Kritik der Linkspartei

Bünde (WB)

Die doch recht scharfe Kritik von Linken-Kreissprecher Fabian Stoffel an ihrem Abstimmungsverhalten zum Antrag über den Beitritt Bündes zum Städtebündnis „Sichere Häfen“ will Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger (SPD) nicht einfach so hinnehmen. „Ich habe mich in der Sache in einer überparteilichen Rolle gesehen“, verteidigt sich das Stadtoberhaupt

Daniel Salmon