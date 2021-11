SPD verwundert über „Aktionismus der CDU“

„Es mutet schon etwas eigenartig und vermessen an, wenn der CDU-Fraktionsvorsitzende und ehemalige Bürgermeisterkandidat Martin Schuster Anträge zur Trägerschaft des Museums stellt oder die Besetzung der Stelle des Wirtschaftsförderers anmahnt“, sagt Andrea Kieper, Fraktionsvorsitzende der SPD im Bünder Stadtrat, in einer Stellungnahme zu den jüngsten Anträgen der CDU.

Zunächst begrüße man, dass offensichtlich bei der CDU jetzt in Sachen Museum der Groschen gefallen sei und sie einsehe, dass die alleinige Trägerschaft des Museums die Stadt Bünde finanziell überfordere. Kieper: „Insbesondere bei dem Museum handelt es sich, ähnlich wie der Bücherei, um von der CDU und FDP vor bald 20 Jahren angerichtete Probleme. Es ist eine CDU-Bürgermeisterin gewesen, die die Übernahme der alleinigen Trägerschaft des Museums vom Kreis vorangetrieben hat.“

Und weiter: „Dafür wird ab 2024 der städtische Haushalt mit jährlich über 300.000 Euro mehr belastet“. Denn dann sei der für die Übernahme der alleinigen Trägerschaft von Seiten des Kreises gewährte Zuschuss aufgebraucht. „Die SPD-Fraktion hat sich immer zu den Museen bekannt, seinerzeit als einzige Fraktion aber, aufgrund der zu erwartenden finanziellen Belastungen für die Stadt nach 2024, die Übernahme der alleinigen Trägerschaft abgelehnt“, stellt Kieper klar.

Allerdings sei längst bekannt, dass Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger, um die Museen auf Dauer in eine sichere Zukunft zu führen und den städtischen Haushalt zu entlasten, Gespräche mit dem LWL und der NRW-Stiftung sowie den beiden Fördervereinen führen werde. Eines Antrags hätte es somit nicht bedurft.

„Die mangelnde Weitsicht im Hinblick auf den städtischen Haushalt und die personelle Ausstattung der Verwaltung hat die CDU, nach dem Ausscheiden ihrer Bürgermeisterin, nahtlos mit ihrem neuen Bürgermeister Koch fortgesetzt.“ Ob es die Abschaffung der Stelle eines technischen Beigeordneten oder die unzureichende personelle Ausstattung im Bereich der Digitalisierung oder die Nachbesetzung der Stelle des Wirtschaftsförderers betreffe, sei „nichts wirklich zukunftsorientiert angegangen worden“.

Seit Jahren sei bekannt, dass neben dem Wirtschaftsförderer in den nächsten Jahren zahlreiche Führungskräfte in den Ruhestand wechseln. „Wenn es also nicht zu einer Störung des Verwaltungsbetriebs, wie er mittlerweile eingetreten ist, kommen sollte, dann wäre es angebracht gewesen, so wie Bürgermeisterin Susanne Rutenkröger es nun beabsichtigt, frühzeitig die Nachfolge zu regeln“, sagt die Fraktionsvorsitzende. Martin Schuster, der nach eigenem Bekunden über ein Jahr in einem intensiven wöchentlichen Austausch mit Bürgermeister Koch gestanden habe und über das Tagesgeschäft des Bürgermeisters und Verwaltungschefs bestens im Bilde war, versuche nun sich und die CDU als diejenigen darzustellen, die die Probleme in der Stadt und Verwaltung erkennen und lösen wollen. Dazu habe die CDU aber viele Jahre zuvor die Gelegenheit gehabt.

„Aber aus mangelndem Willen oder persönlichem Unvermögen ist dies zum Nachteil der Bürger und der Mitarbeiter in der Verwaltung nicht geschehen. Stattdessen waren die Herren damit beschäftigt, Herrn Schuster auf eine Übernahme des Bürgermeisteramtes vorzubereiten. Sie haben dabei aber anscheinend vergessen, dass dies nicht vererbt wird“, so Kieper. Und weiter: „Die Bünder haben aus gutem Grund bekanntlich eine andere Wahl getroffen.“