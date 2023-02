SPD will wichtige Verkehrsader in Bünde optimieren

Bünde

Die Lübbecker Straße ist eine der wichtigsten Verkehrsadern in Bünde. Wer in Richtung Kirchlengern fahren will oder das interkommunale Gewerbegebiet in Spradow ansteuert, kommt kaum umhin, diese stark frequentierte Straße zu nehmen. Um den Verkehrsfluss zu optimieren, hat die SPD-Fraktion im Bünder Stadtrat nun einen Antrag gestellt, bei dem Kreisel in diesem Bereich im Fokus stehen.

Von Hilko Raske