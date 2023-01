Stadt Bünde sucht Schöffen

In Bünde werden derzeit Frauen und Männer gesucht, die als Schöffen oder Jugendschöffen am Amtsgericht und Landgericht als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen. Die Amtzeit geht von 2024 bis 2028.

In Bünde werden derzeit Frauen und Männer gesucht, die als Schöffen oder Jugendschöffen am Amtsgericht und Landgericht als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen.

Der Rat der Stadt und der Jugendhilfeausschuss schlagen dem Amtsgericht Bünde doppelt so viele Kandidaten vor, als an Schöffen bzw. Jugendschöffen benötigt werden. Aus diesen Vorschlägen wählt der Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht Bünde die Schöffen und Jugendschöffen.

Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können sich in die Vorschlagsliste aufnehmen lassen, wenn sie am 1. Januar 2024 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sind, in der Stadt Bünde ihren Wohnsitz haben und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, die zum Verlust der Übernahme von öffentlichen Ämtern führen kann, ist von der Wahl ausgeschlossen. Auch hauptamtlich in oder für die Justiz Tätige (Richter, Rechtsanwälte, Polizeivollzugsbeamte, Bewährungshelfer, Strafvollzugsbedienstete usw.) und Religionsdiener sollen nicht zu Schöffen gewählt werden.

Unparteilichkeit

Das Schöffenamt verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Lebenserfahrung. Wichtig ist wegen der anstrengenden, meist mehrstündigen Sitzungsdauer auch die körperliche Eignung. Die Schöffen in Jugendstrafsachen sollen über besondere Erfahrung in der Jugenderziehung verfügen. In der Vorschlagsliste sollen alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen berücksichtigt werden.

Stimmrecht

Die Schöffinnen und Schöffen wirken bei Verhandlungen beim Schöffengericht/Jugendschöffengericht mit. Dabei haben sie, soweit das Gesetz nicht Ausnahmen bestimmt, das gleiche Stimmrecht wie die Berufsrichter. Eine juristische Ausbildung ist dafür nicht erforderlich. Bewerbungen und Vorschläge sind an die Stadt Bünde zu richten und sollten bis zum 31. März 2023 dort eingegangen sein.

MEHR ZUM THEMA Interessante Tätigkeit Stadt sucht neue Schöffen

Interessenten für das Schöffenamt in allgemeinen Strafsachen (gegen Erwachsene) bewerben sich beim Haupt- und Rechtsamt, Bahnhofstraße 13 + 15, 32257 Bünde, Telefon 05223/161-256, E-Mail: [email protected] Sie können den Bewerbungsbogen zur Aufnahme in die Vorschlagsliste auch telefonisch oder per E-Mail anfordern. Interessenten für das Amt der Jugendschöffen richten ihre Bewerbung an das Jugendamt der Stadt Bünde, Bahnhofstraße 3, 32257 Bünde, Telefon: 05223/161-429, E-Mail: [email protected]

Der Bewerbungsbogen zur Aufnahme in die Vorschlagsliste kann auch telefonisch oder per E-Mail angefordert werden. Weitere Informationen finden Interessenten unter www.schoeffen-nrw.de. Die Formulare zur Bewerbung können auf der Internetseite www.buende.de/Schöffenwahl heruntergeladen werden.