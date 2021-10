Stadt will Durchlässe von Gewässern prüfen lassen

Müssen die Gewässerdurchlässe in Hunnebrock nach den verheerenden Überflutungen des Stadtteils im Frühsommer vergrößert werden? Zumindest will die Bünder Stadtverwaltung eine solche Maßnahme prüfen. Das sagte Bürgermeisterin Susanne Rutenkrüger jetzt bei einem Pressegespräch zum Thema Hochwasserschutz zu.

Bünder Bürgermeisterin will Starkregenereignis aufarbeiten – langfristige Ansätze wichtig

Die Gewässerdurchlässe in Hunnebrock sollen im Zuge der Aufarbeitung des verheerenden Starkregen-Ereignisses unter die Lupe genommen werden.

Fakt ist: Die Schäden, die die Wassermassen an jenem Abend des 5. Juni im Bünder Süden angerichtet haben, sind immens. Viele Grundstücke wurden regelrecht überflutet, zahlreiche Hauseigentümer traf es nach den Überschwemmungen von 2014 zum zweiten Mal. Bei vielen liegen die Nerven blank. Kritik gibt‘s immer wieder an der angeblichen Untätigkeit der Stadtverwaltung in der Angelegenheit.