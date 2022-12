Stadt will Rettungsdienst an Kreis abgeben

Bünde

Für den Rettungsdienst in Bünde und somit den Wachstandort an der Dünner Straße und die Notarztstation am Lukas-Krankenhaus ist die Kommune selbst zuständig – zumindest noch. Denn die Verwaltung will diese wichtige Aufgabe an den Kreis Herford abtreten. Einen entsprechenden Beschluss soll der Stadtrat in seiner Sitzung am kommenden Dienstag, 13. Dezember, fällen.

Von Daniel Salmon