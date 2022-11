Stadtbus Bünde fährt samstags kostenlos

In dieser Woche wird auch in Bünde der Advent eingeläutet. Wer getrost den Weihnachtsmarkt und das weihnachtliche Bünde genießen oder den verkaufsoffenen Sonntag ohne große Parkplatzsuche besuchen möchte, nutzt am besten eine Fahrt mit dem Stadtbus.

Dieser fährt am kommenden Freitag, 25. November, im Halbstundentakt und Samstag, 26. November, im Stundentakt jeweils bis 22.15 Uhr. Zu beachten ist nur, dass fahrplanbedingt die letzte Abfahrt ab Museumsplatz am Freitag in Richtung Hunnebrock und am Samstag in Richtung Hunnebrock, Bustedt und Ennigloh-Süd schon um 21.45 Uhr erfolgt. Am verkaufsoffenen Sonntag, 27. November, gibt es einen Sonderverkehr des Stadtbusses im Stundentakt von 12.15 bis 18.15 Uhr. Hier sind die letzten Abfahrten ab Museumsplatz in Richtung Hunnebrock, Bustedt und Ennigloh-Süd um 17.45 Uhr. Für den Sonntag ist ein Sonderfahrplan auf der Internetseite der Stadtverkehrsgesellschaft Bünde unter www.buender-busse.de und auf der Seite der Stadt Bünde unter www.buende.de veröffentlicht, aus dem sich die genauen Anfangszeiten in den jeweiligen Ortsteilen ergeben.