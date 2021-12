Stalker (50) aus Bünde muss in den Knast

Bünde

Wenn aus Liebe Angst, Hass und Eifersucht werden, gibt es meistens nur Verlierer: Während Natascha H. (53, Name geändert) in psychiatrischer Behandlung ist, muss ihr Ex-Freund Karl M. (50) nun in den Knast. Er hatte seiner früheren Partnerin nachgestellt, war in ihre Wohnung eingedrungen und hatte sie sogar mit dem Tode bedroht.

Von Daniel Salmon