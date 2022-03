"Stärke zeigen und dann verhandeln"

Gut eine Stunde lang analysierte Brok, der als ausgewiesener Kenner der politischen Situation sowohl in Russland als auch der Ukraine gilt, die Gründe des russischen Einmarsches in das Nachbarland und zeigte die Konsequenzen auf, die Deutschland, Europa und die Nato daraus ziehen müssten. Schon 2014, mit der Annexion der Krim und der kriegerischen Auseinandersetzung in der Ostukraine, sei die Zeitenwende eingeläutet worden: „Putin hat damals schon das Völkerrecht gebrochen.“ Denn das beruhe auf der Unverletzlichkeit der Grenzen. „Souveräne Staaten können auch frei und unabhängig über die Art der Regierung, das Rechtssystem und die Gesellschaftsordnung innerhalb ihres Staatsgebietes bestimmen.“ Kein Nachbar habe das Recht zu entscheiden, wie ein Staat sich organisiere: „Was wir derzeit erleben, ist ein Rückfall in die imperiale Großmachtpolitik, wie sie zu Beginn des 19. Jahrhunderts praktiziert wurde.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen