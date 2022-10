Startschuss fürs Turbointernet in Ennigloh und Südlengern

Bünde

Es dürfte eine Investition in die nächsten Jahrzehnte sein: Ennigloh und Südlengern bekommen nun auch Turbointernet. Glasfaser Nordwest, ein Gemeinschaftsunternehmen von Telekom und EWE, hat am Dienstag den ersten Spatenstich zum Glasfaser-Ausbau im Industriegebiet in der Uhlendiekstraße in Bünde gemacht.

Von Kathrin Weege