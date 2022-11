Stille Zeugnisse erinnern an NS-Opfer

Oft werden sie einfach übersehen. Dabei erinnern sie an Menschen, die dem Rassenwahn und der Judenverfolgung während der NS-Diktatur zum Opfer fielen: die Stolpersteine. Etwa 60 von ihnen gibt es in Bünde, die meisten von ihnen findet man in der Innenstadt. Vier neue sollen nun hinzukommen. Und diesmal hat sich die Stadtverwaltung bereit erklärt, die Kosten dafür zu übernehmen.

An der Lenastraße im Bünder Stadtteil Werfen erinnern diese drei Stolpersteine an die Familie Spiegel. Franziska Spiegel wurde im November 1944 in der Nähe des Hücker Moors von SS-Schergen ermordet.

In Bünde wurden die ersten Stolpersteine im Jahr 2003 verlegt. Die Gruppe Netzwerk des Gymnasiums am Markt, die sich intensiv mit Nationalsozialismus in der Elsestadt beschäftigte, hatte damals den Künstler Gunter Demnig mit der Verlegung der Stolpersteine beauftragt. Demnig hatte das Stolperstein-Projekt, mit dem an jüdische Einzelpersonen an ihrem letzten Wohnort erinnert werden soll, 1992 ins Leben gerufen.