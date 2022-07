Störche in Bünde ziehen acht Jungvögel groß

„Es wird gefressen, was ins Nest kommt“: Unermüdlich müssen die Altvögel Futter für ihre Jungen herbeischaffen. Was sie auf den Wiesen finden, sammeln sie in ihrem Kropf und speien es im Nest wieder aus. Auf die selbe Weise wird Wasser herbeigeschafft. Solange in der Else Wasser fließt, werden die hiesigen Jungstörche nicht verdursten.

Foto: Peter Schubert