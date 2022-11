Storchennest-Streit beschäftigt Verwaltungsgericht

Horst in Bünde steht zu nah an Windrädern und soll nun entfernt werden

Bünde/Minden

Alle sorgen sich um ein Storchenpaar in Bünde – bürgerliche Vogelfreunde im Verein und amtliche in der Kreisverwaltung Herford. Aber ihre Auffassungen über das optimale „Wie“ gehen soweit auseinander, dass das am Mittwoch erneut das Verwaltungsgericht Minden beschäftigte.

Von Hartmut Nolte