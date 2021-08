Tagespflege in ehemaliger Gaststätte

Bünde

Der ein oder andere wird sie noch kennen: die ehemalige Gaststätte Doberg an der Herforder Straße in Bünde. Schon seit langem ist sie geschlossen. Nun sollen die Räume eine neue und vollkommen andere Nutzung erfahren. Am 16. August eröffnet hier nämlich eine Tagespflege-Einrichtung für Senioren in Bünde.

Von Hilko Raske