Dustin Müller macht sich mit seinem Studio „Ink District“ in Bünde selbstständig – Tattoo-Branche boomt

Bünde

Drei Tattoo-Studios gibt’s schon in Bünde. Braucht die Elsestadt aber noch eine vierte Anlaufstelle für Anhänger des Körperschmucks, der im wahrsten Wortsinn unter die Haut geht? „Na klar, die Branche boomt“, sagt Dustin Müller. Der 32-Jährige eröffnet seinen Laden „Ink District“ an der Engerstraße am Samstag.

Von Daniel Salmon