Testzentrum: Bürger bedrohen Mitarbeiter

Beschimpfungen und Drohungen – das müssen die Mitarbeiter des Corona-Testzentrums am Gesundheitszentrum Ennigloh seit gut zwei Wochen erdulden. Einige sind mit ihren Nerven am Ende, zwei haben bereits gekündigt, sagt Dr. Hans-Jürgen Beckmann vom Vorstand der heimischen Ärzte-Initiative MuM, die zu den Betreibern des Testzentrums gehört. „Aufgrund der politischen Vorgaben ist seit 14 Tagen der Teufel los.“

Allein für vergangenen Dienstag hatten sich in Ennigloh 1000 Bürger für eine Testung registriert – und es kamen noch mehr.

Ende September war das innerstädtische Testzentrum am MuM-Gebäude gegenüber vom Stadtgarten geschlossen worden. Der Bedarf war nicht mehr vorhanden. In der Folge wurden am Testzentrum Ennigloh pro Tag etwa 150 Abstriche entnommen, um möglichen Corona-Infektionen auf die Spur zu kommen.