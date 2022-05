Transporter bleiben unter Eisenbahnbrücke stecken

Es knarzt und knackt, dann geht es nicht mehr vor und nicht mehr zurück: Wieder mal ist vor einigen Tagen ein Kleinlaster unter der Bahnbrücke an der Gerhart-Hauptmann-Straße steckengeblieben. Die Polizei sieht an dem „Lkw-Nadelöhr“ aktuell zwar keine Unfallhäufungsstelle, will die Situation aber trotzdem im Blick behalten.

Zuletzt steckte „offiziell“ am 19. Mai ein Kleinlaster unter der Bahnbrücke an der Gerhart-Hauptmann-Straße fest.

2,7 Meter darf ein Fahrzeug höchstens hoch sein, damit es unter den beiden Unterführungen an der wichtigen Innenstadtstraße durchpasst. Die meisten Einheimischen dürften das wissen. Für andere Verkehrsteilnehmer sind in dem Bereich entsprechende Warnschilder angebracht. Auf die hatte der Fahrer eines Mercedes-Kleinlasters aus dem Kreis Warendorf am Mittag des 19. Mai aber wohl nicht geachtet – und steckte mit seinem zu großen Gefährt dann plötzlich in der Unterführung fest.