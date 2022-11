Treibt in der Region ein Wilderer sein Unwesen?

Nach Schüssen in der Nacht: Bünder Hegering in Sorge - Polizei ist informiert

Bünde

Die heimischen Jagdpächter sind in Sorge. Sie befürchten, dass in der Dunkelheit in den Wäldern im Bünder Land ein Wilderer auf illegalen Beutezug geht. „Wir wollen schließlich nicht plötzlich von einem bewaffneten Wilderer überrascht werden – und der will nicht von uns erwischt werden“, sagt Tobias Meyer, Vorsitzender des Bünder Hegerings. Er hat daher die Polizei eingeschaltet.

Von Daniel Salmon