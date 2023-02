Trotz Millionen-Minus: Stadt Bünde will auf Steuererhöhungen verzichten

Bünde

Wirklich überraschend war die Nachricht nicht: So wie in vielen anderen Städten und Gemeinde auch, ist es um den kommunalen Haushalt für 2023 in Bünde nicht allzu gut bestellt. Die Kämmerei rechnet mit einem Jahresfehlbetrag von rund 9 Millionen Euro. Trotz der angespannten Finanzsituation will man im Rathaus aber auf mögliche Steuererhöhungen für die Bürger verzichten.