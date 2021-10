Überleben hat viele Facetten

Gemeinsam mit verschiedenen Kooperationspartnern zeigen die Organisatoren sechs Filme, die sich alle mit der Frage auseinandersetzen, wie ein Überleben möglich ist.

Den Auftakt macht am Mittwoch, 27. Oktober, 19.30 Uhr, eine Dokumentation des Bünder Filmemachers Norbert Kaase: „Der Geschichte Gesichter geben“. Der Film setzt sich mit einer Arbeitsgemeinschaft am „Gymnasium am Markt“ auseinander, die sich zwei Jahrzehnte mit der jüdischen Geschichte in Bünde beschäftigt hat. Erstmals wird der für die neuere Bünder Geschichte zentrale Film – der zeigt, wie sich lokale Geschichte durch Recherche, Vernetzung und persönliche Kontakte engagiert bearbeiten lässt – nun öffentlich aufgeführt. Filmpartner ist hier die „Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in OWL“ sowie „NRWeltoffen“.

„Der Mauretanier“, der am 1. November, 19.30 Uhr, läuft, handelt von der Geschichte von Mohamedou Ould Sahi, der nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 ins Internierungslager Guantanamo verschleppt wurde. Filmpartner sind unter anderem Amnesty International, Gruppe Herford, und „Flüchtlingsbegleiter - Friedensgruppe Herford“.

Mit Alkohol als Droge setzt sich „Der globale Rausch“ am Mittwoch, 10. November, 19.30 Uhr, auseinander. Grimmepreisträger Andreas Pichler wirft in seinem 90-minütigen aktuellen Dokumentarfilm einen Blick hinter die Kulissen der industriellen Alkoholproduktion und ihrer Marketingstrategien. An dem Filmabend in Bünde stehen Mitarbeiter des Blauen-Kreuz-Ortsvereins Eilshausen für mehr Informationen und – falls gewünscht – eine Diskussion nach dem Film bereit. Filmpartner ist die VHS im Kreis Herford.

Am Montag, 15. November, 19.30 Uhr, folgt „Quo Vadis, Aida?“ Der 103-minütige Spielfilm erzählt die Tage vor dem Massaker in Srebrenica, einem der schwersten Kriegsverbrechen in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Filmpartner sind hier „Arbeit und Leben im Kreis Herford DGB/VHS“ sowie Verdi.

„Die Blumen von gestern“ thematisiert die Nachkommen von Holocaust-Opfern und Tätern. Der Spielfilm wird am Mittwoch, 17. November, 15 Uhr, gezeigt. Filmpartner ist der Verdi-Regionalvorstand Herford.

Den Abschluss bildet am Montag, 22. November, 19.30 Uhr, der Film „Harriet“. „Harriet“ ist ein bildstarkes Stück Kino, das von der Befreiung einer Sklavin im 19. Jahrhundert in den USA handelt. Der Film aus dem Jahr 2019 erzählt in zwei Stunden eine bewegende Biografie, eine starke Frauengeschichte. Filmpartner ist „Arbeitsgemeinschaft kommunaler Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Herford“.

Bis auf „Die Blumen von gestern“ (3 Euro) ist der Eintritt bei allen Filmen frei. Es gelten die gültigen Corona-Schutzmaßnahmen.