Überziehen kann richtig teuer werden

Was passiert, wenn ich ausgeliehene Bücher – oder Medien, wie man heutzutage sagt – beschädigt zur Stadtbibliothek zurückbringe? Und muss ich für jedes Buch einzeln eine Ausleihgebühr bezahlen? All diese Fragen werden in der „Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei Bünde“ behandelt. Die ist allerdings ein wenig in die Jahre gekommen – die derzeit aktuelle Fassung stammt aus dem Jahr 2017. Zeitgemäße Trends wie der, dass Inhaber einer Ehrenamtskarte von der Jahresgebühr befreit werden sollen, tauchen in dieser Version noch nicht auf.

Zeit also, um die bestehende Fassung zu aktualisieren und gleichzeitig zu „entrümpeln“. Damit hat sich der zuständige Schulausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt – und empfohlen, einige Neuerungen einzuführen, die es in sich haben. Konsens bestand bei den Kommunalpolitikern, dass Inhaber der Ehrenamtskarte künftig keine Jahresgebühren bezahlen sollen. Nicht einverstanden waren die Ausschussmitglieder allerdings mit den Mahngebühren, wie sie von der Verwaltung vorgeschlagen wurden. So soll die erste Mahnung 50 Cent kosten, die zweite einen Euro und die dritte zwei Euro. Hinzu kommen noch die Portokosten.

Das stehe in keinem Verhältnis zum Verwaltungsaufwand und schaffe auch nicht den nötigen finanziellen Anreiz, um das Überziehen der Ausleihfrist zu vermeiden. „Wir sollten die Mahngebühren deutlich anpassen“, forderte so Ulf Dreier (SPD). Von Heinz Georg Beneke (CDU) kam auch gleich der entsprechende Vorschlag: „Erste Mahnung 3 Euro, zweite dann 6 Euro und dritte 10 Euro.“ Diese drastische Anhebung kam bei den Ausschussmitgliedern überraschend gut an.

Und eine weitere Ergänzung bei Überschreiten der Leihfrist soll es geben: „Werden entliehene Medien nach Ablauf der Leihfrist trotz dreifacher Mahnung nicht innerhalb von zwei Wochen nach der 3. Mahnung zurückgegeben, so kann die Stadtbücherei auf Kosten der Benutzerin oder des Benutzers Ersatzbeschaffungen durchführen oder Wertersatz verlangen.“ Im Klartext: Für säumige Büchereinutzer kann das künftig ein teures Vergnügen werden.

Derzeit beträgt die Jahresentleih-Gebühr 15 Euro. Nach Einschätzung der Kommunalpolitiker wäre hier eine moderate Anhebung auf 18 Euro angebracht. Keinen Sinn sehen die Ausschussmitglieder in der Beibehaltung einer monatliche Entleihgebühr in Höhe von 3 Euro. In der Diskussion zeigte sich, dass die Mehrheit es bevorzugt, wenn es künftig nur noch die Option Jahreskarte gibt.

Ob es tatsächlich zu allen vorgeschlagenen Änderungen in der Satzung kommen wird, ist aber noch nicht sicher. Man wolle erst Rücksprache mit der Büchereileitung halten, sagte Günther Berg, Erster Beigeordneter der Stadt Bünde. Eine endgültige Entscheidung soll dann der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung treffen.