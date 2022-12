Unfall in Bünde: BMW „fliegt“ gegen Mauer

Heftiger Crash in der Nacht auf Heiligabend - junger Raser (21) verletzt

Bünde

Spektakulärer Crash am Heiligen Abend: Bei einem Unfall in Bünde ist ein junger BMW-Fahrer mit seinem Fahrzeug regelrecht abgehoben, gegen einen Baum und eine Mauer gekracht. „Der hatte reichlich Schwung drauf“, so ein Polizist vor Ort.

Von Daniel Salmon