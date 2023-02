Nach Kollision: Fahnenmast stürzt in Bünde auf Passantin (48)

Es ist 13.45 Uhr am vergangenen Dienstag, in der Fußgängerzone in der Innenstadt herrscht reger Betrieb. Ein Lkw-Fahrer (38) stoppt mit seinem Mercedes Antos auf der Kreuzung der Eschstraße mit der Kaiser-Wilhelm-Straße. Laut Polizeisprecherin Simone Lah-Schnier hat der Lastwagen Ware für ein Geschäft in der Nähe geladen. Der Mann aus Bad Salzuflen rangiert mit seinem schweren Gerät im Bereich der Kreuzung. Und dann passiert es.

Frau kommt in Klinik

„Beim Rückwärtsfahren übersah er dann einen Fahnenmast eines Bankinstituts und kollidierte mit diesem“, schildert die Behördensprecherin. Eine der Metallstangen, an denen die Flaggen mit dem Logo der Sparkasse Herford im Wind wehen, bricht aus der Verankerung und stürzt um. Zum selben Zeitpunkt befindet sich eine 48-jährige Passantin aus Kirchlengern nach Angaben von Simone Lah-Schnier seitlich neben dem Lkw – und wird von dem herabstürzenden Flaggenmast getroffen. „Glücklicherweise nur an der Hand und am Fuß. Aber das hätte auch viel schlimmer ausgehen können, beispielsweise wenn der Mast der Frau auf den Kopf gefallen wäre“, sagt die Beamtin.

Die Kirchlengeranerin erleidet leichte Verletzungen, die von einer alarmierten Rettungswagenbesatzung zunächst vor Ort versorgt werden. Später wird die Frau zur Weiterbehandlung ins nahe Lukas-Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Lastwagen und am umgeknickten Fahnenmast wird auf rund 2500 Euro beziffert.

Fahrlässige Körperverletzung

Doch was erwartet nun den Lkw-Fahrer aus Bad Salzuflen wegen des Unfalls? Polizeisprecherin Lah-Schnier verweist auf Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung. Dort heißt es: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht.“ Zudem müssen sich Verkehrsteilnehmer so „verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.“ Einfache Verstöße gegen diese Regel können mit einem Bußgeld geahndet werden, so die Beamtin. Im Falle des Lastwagen-Fahrers komme allerdings noch eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung hinzu.

Ob der abgeknickte Fahnenmast in der Bünder Fußgängerzone überhaupt ersetzt wird, sei nach Angaben der Sparkasse Herford noch unklar. Zunächst sei ein Vor-Ort-Termin an der Filiale an der Eschstraße geplant, um zu schauen, ob es überhaupt sinnvoll ist, an der Stelle wieder eine Fahnenstange aufzustellen, teilt das Finanzinstitut auf WESTFALEN-BLATT-Nachfrage mit.