Unseriöse Telefonanrufe

In den vergangenen Tagen haben sich vermehrt misstrauische Kunden bei der EWB gemeldet, nachdem sie am Telefon nach Zähler- und Tarifdaten gefragt wurden. Eine berechtigte Sorge, denn derartige Anrufe tätigt die EWB nicht. „Auf keinen Fall sollte man Daten zu seiner Energieversorgung einfach so am Telefon weitergeben. Wer also nach sensiblen Daten gefragt wird, muss sofort misstrauisch werden“, appelliert daher EWB-Geschäftsführerin Dr. Marion Kapsa.

