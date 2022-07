Verfahren gegen Tierarzt eingestellt

Rödinghausen

Nahrungsmittel mit gesundheitsfördernden Ergänzungen boomen – das zeigt ein Blick in die Regale der Drogeriemärkte. Aber auch bei Haltern von Haustieren sind sie beliebt, weil man Bello & Co. etwas Gutes gönnen möchte. Doch sind die Produktbeschreibungen, die unter anderem Linderung bei Erkrankungen und Unterstützung der eigenen Gesundheit versprechen, immer rechtens? Mit einem derartigen Fall hatte sich am Donnerstag das Bünder Amtsgericht auseinanderzusetzen.

Von Hilko Raske