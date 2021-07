Verkaufsoffene Sonntage: Nur einer bleibt konsequent

Denn bereits damals war den Mitgliedern des Gremiums klar, dass sie eine rechtswidrige Entscheidung fällen, als sie sich für den Erlass der vier von der Handel Bünde GbR beantragten Sonntagsöffnungen aussprachen. Zumal das NRW-Oberverwaltungsgericht in Münster erst kurz zuvor auf Initiative der Gewerkschaft Verdi Shoppingsonntage in anderen OWL-Städten kassiert hatte.

Alle „Verkaufsoffenen“ gekippt

Den Bünder Ratsherren und -frauen dürfte ebenso bewusst gewesen sein, dass ihre Entscheidung, die Kai Unzicker (SPD) als eine Form „zivilen Ungehorsams“ bezeichnete, eigentlich nur Symbolcharakter haben könne. Denn fest stand: Sobald Verdi von dem Beschluss Wind bekommt, werden die Gewerkschafter alles daran setzen, den Shoppingsonntag zu torpedieren. So kam es dann zwar auch. Aber der damalige Mut der Bünder Politiker wurde – unterstützt von einer Portion Glück – belohnt.

Denn die Verdi-Anwälte kündigten das Schreiben an das Oberverwaltungsgericht nicht an, es blieb im Fax-Gerät liegen. Es gab zwar einen Kläger, aber in diesem Fall keinen Richter. Somit konnte der verkaufsoffene Sonntag am 6. September in Bünde tatsächlich über die Bühne gehen. Die Gewerkschaftsvertreter schäumten in der Folge. Die übrigen „Verkaufsoffenen“ in der Elsestadt wurden schließlich vom OVG ins Visier genommen und gekippt.

Nur Symbolcharakter

Auch am Donnerstagabend hätte ein mehrheitliches und erneut rechtswidriges Votum des Rates gegen die Aufhebung des beanstandeten Beschlusses – wie SPD-Fraktionschefin Andrea Kieper richtig erkannte – nur Symbolcharakter gehabt. Letztlich hätte die Kommunalaufsicht dem Aufstand der Bünder dann wohl ein Ende gesetzt und den Ratsbeschluss aufgehoben.

Aber wenigstens hätten die Lokalpolitiker konsequent gehandelt, wenn sie gemeinsam mit Elmar Holstiege die Hand gehoben hätten. Anstatt sich in diesem Fall einzig und allein auf die – erneute – Rechtswidrigkeit ihrer möglichen Entscheidung zu konzentrieren, hätten sie mehr Mut aufbringen sollen: im Sinne ihrer Wähler, im Sinne der Bünder Bürger, im Sinne der Einzelhändler im Herzen der Elsestadt.

Erneut ein Zeichen gesetzt

Damit hätten sie erneut ein Zeichen gesetzt, eines das immerhin kurz wahrgenommen wird. Ganz gewiss hätten Gewerkschafter und Landespolitiker daraufhin erneut ihr Augenmerk auf Bünde gerichtet. Und vielleicht wäre manch einer ja endlich ins Nachdenken gekommen. Fest steht, es ist allerhöchste Zeit, dass sich die Beteiligten mal konstruktiv der Sache annehmen. Denn für das unwürdige Hin-und-Her in Sachen Sonntagsöffnungen bringen mittlerweile immer weniger Bürger, Einzelhändler und Einzelhandelsangestellte Verständnis auf.