Viel Musik im Advent - und der Nikolaus kommt auch vorbei

Das „Weihnachtliche Bünde“ geht weiter: Mit verschiedenen Aktionen will „Handel Bünde“, der Zusammenschluss der Kaufleute in der Innenstadt, die Adventszeit bereichern. Bis zum Frohen Fest sind noch verschiedene Programmpunkte geplant. Ein Highlight dürfte dabei der Besuch des Nikolauses am 6. Dezember sein.

Aber auch musikalisch soll einiges geboten werden: Schon beim jüngsten Late Night Shopping begeisterte DJ Mr. Brixxter sein Publikum. „Und jetzt geht es mit weihnachtlichem Sound in der Innenstadt weiter“, verspricht „Handel Bünde“-Geschäftsführerin Astrid Möller. An den kommenden Freitagabenden wird der Discjockey in der Stadt an verschiedenen Standorten (2. Dezember: 19 bis 22 am Tönnies-Wellensiek-Platz; 9. Dezember: 19 bis 22 Uhr Eschstraße/Höhe Volksbank; 16. Dezember: 19 bis 22 Uhr am Museumsplatz) seine Musik auflegen.

Weihnachtsmänner auf Motorrädern

An den nächsten beiden Samstag, 3. und 10. Dezember, ist zudem die Santa Claus Dixieland Band von 13 bis 17 Uhr mobil in der Fußgängerzone unterwegs und sorgt für fröhliche Stimmung. PS-starken Besuch gibt’s ebenfalls am 3. Dezember, wenn die Harley-Davidson-Weihnachtsmänner nach Bünde kommen und ab 15 Uhr vor dem Restaurant „Alte Apotheke“ Spenden für die Aktion Lichtblicke sammeln.

Passend zum 6. Dezember wird dann der Nikolaus an der Eschstraße 32 erwartet. Direkt im Geschäft Zeitgeist wartet er von 16 bis 18 auf alle Jungen und Mädchen. Wenn sie ihre Nikolaus-Stiefel mitbringen, wird der rotbemützte Gast sie ihnen mit Süßigkeiten füllen – solange der Vorrat reicht.

Zur Adventszeit erwarten die Besucher des Weihnachtlichen Bünde wieder einige Aktionen. Foto: Daniel Salmon

Weihnachtliche Klänge

Weihnachtliche Klänge bringen zwei Posaunenchöre in die Innenstadt. Am Samstag, 10. Dezember, wird der Posaunenchor Hagedorn von 17 bis 18 spielen: Angefangen am Tönnies-Wellensiek-Platz, geht es weiter zu einer zweiten Einlage am Museumsplatz und schließlich mit dem dritten und letzten Teil am Rathausplatz.

Am 16. Dezember ist der Posaunenchor Holsen-Ahle von 16.30 bis17 Uhr dann ebenfalls mobil in der Fußgängerzone unterwegs. Und einen Tag vor Heiligabend – also am 23. Dezember – werden schließlich die heimkehrenden Bünder gerne in der Stadt empfangen – dann heißt es ab 16 Uhr: „Sweet Rockin Christmas – die Home-Coming-Party“ in der Eschstraße 18. Auflegen wird dann einmal mehr DJ Mr. Brixxter.