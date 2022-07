Viele Hilferufe wegen Wildtieren in Not

Tierheim in Bünde gerät an seine Belastungsgrenze – Unterstützer gesucht

Bünde

Auch in diesem Jahr erreichen den Tierschutzverein Herford mit seinem Bünder Tierheim viele Hilferufe wegen in Not geratener Wildtiere. Hierdurch werden die Aktiven vor sehr große Herausforderungen gestellt, da die „Hochsaison“ im Tierheim in diesem Jahr bereits Ende März begonnen hat.