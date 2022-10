Volkskrankheit Schlafapnoe

Bünder Ärztenetz nimmt an Diagnoseprojekt teil – Test in Hausarztpraxen

„Das ist eine regelrechte Volkskrankheit, die aber oft gar nicht erkannt wird“, sagt Hans-Jürgen Beckmann, Vorstand des Bünder Ärztenetzes MuM. Mit der Teilnahme an dem Projekt „Sleep Well“ wollen die MuM-Hausarztpraxen die Versorgung Betroffener und die Diagnosemöglichkeiten verbessern. Bis zu vier Millionen Menschen bundesweit würden nach wissenschaftlichen Erhebungen unter dem Krankheitsbild leiden. Schnarchen kann ein Indiz sein. Betroffen seien vor allem Männer. „Ab 50 Jahren aufwärts. Übergewicht ist ein weiterer Risikofaktor. Frauen sind seltener betroffen, was möglicherweise an der Östrogen-Ausschüttung liegt“, erklärt Beckmann.