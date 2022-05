Von Sonne geblendet: Sprinter rammt VW

Ein ungewöhnlich hoher Sachschaden und zwei Leichtverletzte: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls auf der Klinkstraße, der am frühen Montagmorgen starke Auswirkungen auf den Berufsverkehr in Bünde hatte.

Unfall an Zebrastreifen in Bünde: zwei Leichtverletzte und ein immenser Sachschaden

Laut Polizei hatte der Fahrer (41) eines VW Arteon gegen 9.15 Uhr, der in Richtung Enger unterwegs war, sein Fahrzeug vor dem Zebrastreifen an der A30-Überführung stoppen müssen, um eine Person über die Fahrbahn zu lassen. Das Bremsmanöver seines Vordermanns erkannte ein Löhner (32) am Steuer des nachfolgenden Mercedes-Sprinters gar nicht oder zu spät. Der Transporter krachte in das Heck der VW-Limousine. Laut eines Polizisten am Einsatzort hatte der 32-Jährige später angegeben, von der Sonne geblendet worden zu sein.