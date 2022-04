Vor Gericht 100 Euro für das Opfer

Diesen Friedhofsbesuch wird eine Bünderin (64) so schnell nicht vergessen: Als sie im November 2019 zum Parkplatz am Feldmarkfriedhof zurückkehrte, um in ihr Auto zu steigen, hatte jemand in ihrer Abwesenheit mit der Brechstange eine Scheibe eingeschlagen und eine Handtasche aus dem Wagen gestohlen. Der Inhalt: 110 Euro, eine EC-Karte, Handy und Haustürschlüssel.

Verantworten dafür musste sich am Montag, 11. April, vor dem Amtsgericht Bünde ein 56-Jähriger aus Stade. Weshalb sich der Mann überhaupt in Bünde am Kapellenweg aufgehalten hatte, wurde vor Gericht nicht geklärt. Für Verwirrung sorgte kurzfristig der Name des Angeklagten – in den Gerichtsakten war er einfach mit seinem Vornamen aufgeführt. Erst auf Nachfrage von Richter Dr. Henning Zurlutter nannte er auch seinen Nachnamen.