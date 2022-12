Vorfahrt missachtet: 19-Jähriger in Bünde verletzt

Der 18-Jährige aus Minden wollte gegen 23.30 Uhr mit seinem Opel am Abfahrtende der A30 in Bünde-Ennigloh in die Hansastraße einbiegen. Dabei beachtete er nicht die 39-jährigen Frau aus Osnabrück, die mit einem Audi in Richtung Preußisch Oldendorf unterwegs war.

Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Dabei entstand nach Schätzung der Polizei ein Gesamt-Sachschaden von 9500 Euro.