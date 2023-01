Wann wird die neue Netto-Filiale in Bünde eröffnet?

Konzern hatte Standort an der Borriesstraße ins Visier genommen - Seit Monaten tut sich nichts

Bünde

Knapp neun Monate ist es her, dass der Discount-Riese Netto angekündigt hatte, eine Filiale am ehemaligen Standort des Penny-Marktes an der Borriesstraße zu eröffnen. Doch seither ist wenig passiert – eigentlich sogar gar nichts. Ist die Einzelhandelskette etwa von ihren Plänen wieder abgerückt? Das WESTFALEN-BLATT hat nachgehakt.

Von Daniel Salmon