Wegen Kotproblem: Hundeverbot auf Bünder Friedhöfen geplant

In einem Testversuch wurde Hundebesitzern in Bünde erlaubt, ihre Vierbeiner auf den Friedhof mitzunehmen. Der Versuch ist gründlich schief gegangen. Viele Besucher beklagen sich über die Hinterlassenschaften der Vierbeiner.

Besucher der parkähnlichen Friedhöfe wie Feldmarkfriedhof oder Friedhof Ennigloh II am Holtackerweg beklagen immer wieder die Vielzahl an tierischen Hinterlassenschaften auf den Flächen.

Um nahe stehende Verstorbene gemeinsam mit dem geliebten Hund besuchen zu können, hat der Haupt- und Finanzausschuss im März 2015 beschlossen, das Mitführen von Hunden auf Friedhöfen probeweise zu dulden.

Bis zur nächsten Überarbeitung der Friedhofssatzung sollte diese Möglichkeit getestet und bei positiver Entwicklung in die neue Satzung aufgenommen werden. Was anfangs als nett gemeinte Geste gedacht war, zeigt sich für die Mitarbeitenden der Grünpflege sowie für so manche Besucher als Ärgernis.

Gerade parkähnliche Friedhöfe wie der Feldmarkfriedhof oder der Friedhof Ennigloh II am Holtackerweg beklagen immer wieder die Vielzahl an tierischen Hinterlassenschaften auf den Flächen. Dies wirkt sich auf die aktuell geplante Satzungsänderung aus.

Dirk Kampeter, seit 35 Jahren im Bereich Grünpflege tätig, versteht nicht, warum selbst Friedhöfe nicht von Hundehaufen verschont bleiben können. Längst gehört es für ihn und seine Kollegen zur Normalität, während der Arbeiten in Parks, auf Parkflächen und bei der Pflege von Straßenbegleitgrün auf Hundekot zu stoßen.

Hundekot entfernen gehört zu Arbeitsalltag

„Ärgerlicherweise gehört es bei uns aber auch schon auf den Friedhöfen zum Arbeitsalltag“, beklagt der Mitarbeiter des Baubetriebshofs. Auf den Rasenflächen fänden sich regelmäßig Hundehaufen, oft auch direkt vor oder hinter Gräbern. Die beiden Ruhestätten mit ihren weitläufigen Grünflächen seien ideal für tägliche Gassirunden. Auch freilaufende Hunde seien kein Einzelfall.

„Der Versuch, Hunde auf den Friedhöfen zuzulassen, ist leider gescheitert“, bestätigt auch Sabine Fipp vom Amt für Planung, Umwelt und Grünflächen. Daher solle dieser Passus nicht in die neu geplante Friedhofssatzung aufgenommen werden und Tiere wie schon vor oben genanntem Beschluss verboten sein.

Friedhofssatzung Thema im Planungsausschuss

„Das ist natürlich sehr schade für diejenigen, die sich in der Vergangenheit an die Ordnung gehalten und ihren Vierbeiner nicht nur an der kurzen Leine geführt, sondern auch dessen Hinterlassenschaft unverzüglich beseitigt haben.“ Der Dank gelte all jenen, die verantwortungsbewusst mit ihren Tieren umgehen: „Von dieser Umsicht profitieren alle Stadtbewohner“, so Fipp abschließend. Die geplante Friedhofssatzung wird in der nächsten Sitzung des Planungsausschusses am 2. März sowie in der Ratssitzung am 14. März diskutiert und beschlossen.