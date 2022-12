„Weihnachtliches Bünde“: Betrunkener (46) soll Passanten angepöbelt haben

Polizei nimmt aggressiven Rödinghauser in Gewahrsam und prüft mögliche Bedrohung

Bünde

Ein scheinbar stark alkoholisierter Mann (46) hat am frühen Sonntagabend einen Polizeieinsatz in der Bünder Innenstadt ausgelöst. Die alarmierten Beamten nahmen den aggressiven Rödinghauser vorläufig in Gewahrsam.

Von Daniel Salmon