Weihnachtsmarkt auf der Kippe?

Findet das „Weihnachtliche Bünde“, der Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone, überhaupt noch statt? Immerhin will NRW zur Eindämmung der Corona-Pandemie die 2G-Regel (geimpft oder genesen) „flächendeckend“ im Freizeitbereich einführen.

2G-Regel stellt „Handel Bünde“ vor neue Herausforderung – Stadtverwaltung will am Donnerstag die Entscheidung treffen

Wie in den Vorjahren ist zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes am 25. November ein Umzug durch die Fußgängerzone vorgesehen.

Die Regel wird vermutlich in der kommenden Woche in Kraft treten und soll in der Gastronomie, in Kinos, auf Weihnachtsmärkten und in Sportstadien gelten. Die Einführung der 2G-Regel setzt allerdings Kontrollen voraus – denn wie sonst soll die Einhaltung überprüft werden? Doch wie sollte das in der Bünder Fußgängerzone, die ja auch eine Shoppingmeile ist, umgesetzt werden?