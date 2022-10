  Weihnachtsmarkt Bünde soll wieder stattfinden

Was wäre die Adventszeit ohne einen Weihnachtsmarkt? Die vergangenen zwei Jahre, die durch die Einschränkungen während der Corona-Pandemie geprägt waren, haben es gezeigt: Ohne Weihnachtsmarkt fehlt einfach etwas. Nachdem in der Elsestadt die beliebte Veranstaltung „Ein Weihnachtsbaum für Bünde“ 2020 und 2021 abgesagt werden musste, laufen die Vorbereitungen für dieses Jahr bereits auf Hochtouren.

Organisiert wird das weihnachtliche Event rund um den Rathausplatz vom „Verein zur Förderung der Jugendarbeit in Bünde“. Und der hat im vergangenen Jahr für seine Entscheidung, das Hüttendorf am Rathaus nicht aufzubauen, in den sozialen Netzwerken reichlich Nackenschläge hinnehmen müssen. Der digitale Shitstorm ging so weit, dass die Macher des Weihnachtsmarktes fast das Handtuch geworfen hätten.