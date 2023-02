Wenn die Tierarzt-Rechnung plötzlich nicht mehr bezahlbar ist

Bünde

Was machen Tierbesitzer, wenn sie plötzlich die Tierarztkosten nicht mehr stemmen können? In dieser verzweifelten Situation befindet sich Anne P. (Name geändert). Ihr kleiner Hund Balou muss zum Tierarzt, hat möglicherweise einen Gegenstand verschluckt. Blutuntersuchung, Röntgen, Ultraschall: Schnell stehen 450 Euro auf der Rechnung.