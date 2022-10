Wer klaut Halteverbotsschilder?

Verkehrszeichen an der Bünder Bindingstraße entwendet - Anwohner hatte Aufstellung zuvor kritisiert

Bünde

Kurioser Diebstahl an der Bünder Bindingstraße: Unbekannte haben am vergangenen Wochenende 16 Halteverbotsschilder samt der dazugehörigen Rohrpfosten entwendet. Das Pikante an der Sache: Anwohner hatten erst vor einer Woche verlangt, dass die Stadt die kürzlich platzierten Verkehrszeichen entfernt.

Von Daniel Salmon