Wer nimmt eine Taube aus dem Bünder Tierheim auf?

Bünde

Wer übernimmt Brief- oder Rassetauben aus dem Bünder Tierheim? Für diese Gattung dürfte es wohl besonders schwierig sein, ein neues Zuhause zu finden. Dabei landen die Tiere oft unter traurigen Umständen bei den Tierschützern. Etwa 20 Stück sind derzeit in der Einrichtung in Ahle untergebracht.

Von Kathrin Weege