Wetterballon an Bünder Schule darf nicht starten

Luftaufsicht gibt kein grünes Licht - Sensorbox sollte Daten in der Stratosphäre sammeln und Fotos schießen

Bünde

Eigentlich wollen Schüler des Bünder Gymnasiums am Markt (GaM) im Zuge eines Experiments einen Wetterballon 40 Kilometer in die Stratossphäre schicken. Doch daraus wird nichts. Die zuständige Luftaufsichtsbehörde in Münster gibt scheinbar kein grünes Licht für den Start. Doch aus welchem Grund?

Von Daniel Salmon