Wie gefährlich ist der Bünder Bahnhofstunnel?

SPD-Fraktionschefin macht auf kritische Verkehrssituationen an zentraler Unterführung aufmerksam

Bünde

Scheinbar leben Radler, die die Unterführung am Bünder Bahnhof durchqueren, ziemlich gefährlich. Zumindest laut SPD-Fraktionschefin Andrea Kieper. „Eine Bekannte wurde dort von einem Autofahrer regelrecht zwischen Wand und Fahrzeug festgequetscht. Da muss was passieren“, fordert sie in der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses.

Von Daniel Salmon